Schulabsolventen und Quereinsteiger

„Es war eine arbeitsreiche und lernintensive Zeit für die 15 Auszubildenden des ersten Rettungssanitäterkurses im DRK Eichsfeld“, sagt Florian Blacha. Er gehört zum Vorstand des Eichsfelder Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes und kniet sich in die Aus- und Weiterbildung. Der neue Kurs ist seit wenigen Tagen beendet.

Doch die Arbeit und all das intensive Lernen habe sich gelohnt, sagt er. „Denn alle neuen Rettungssanitäteranwärter bestanden ihre Prüfungen.“ Diese setzten sich natürlich aus praktischen, mündlichen und schriftlichen Teilen zusammen. Los ging der neue Kurs für die Teilnehmer im November vergangenen Jahres. „Dabei könnte die Motivation zur Absolvierung des Rettungssanitäterkurses nicht unterschiedlicher sein“, erinnert sich Florian Blacha an die ersten Tage. Einmal seien es Schulabsolventen gewesen, andererseits aber auch Quereinsteiger, die einen Neuanfang im Rettungsdienst wagen wollten. „Aber egal wie, jeder der Teilnehmer fand seinen Platz in der Gruppe.“ Und das sei dem DRK sehr wichtig.

Mehrere Wochen hagelte es regelrecht Theorieunterricht. Dabei ging es nicht nur um die wesentlichen Grundkenntnisse zum menschlichen Körper, sondern gerade auch um wichtige Handlungstaktiken zur Diagnostik und Rettung von Patienten. Daraufhin folgte für alle 15 Kursteilnehmer ein Klinikpraktikum, um einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Krankenhauses zu werfen. „Der Rettungsdienst stellt eine wichtige Schnittschnelle zwischen Präklinik und Klinik dar“, erklärt Florian Blacha.

Spannende Eindrücke und hohe Qualität der Menschenrettung

Abschließend begann das Wachenpraktikum, in dem die Auszubildenden ihre theoretischen Kenntnisse praktisch auf einer Lehrrettungswache im alltäglichen Rettungsdienstbetrieb festigen konnten. Florian Blacha freut sich, wie erfolgreich dieser Kurs verlaufen ist, alle mit Feuereifer dabei waren und ihre schwierigen Prüfungen bestanden. Rettungssanitäter könne man schließlich nicht genug haben.

Der Kreisverband habe bei dieser Ausbildung andererseits auch eine Menge zu bieten. „Spannende Eindrücke, bestens geschultes Personal, das sich um den reibungslosen Ablauf der Ausbildung kümmert – aber auch eine Qualifizierung, mit der man dazu beitragen kann, Menschenleben zu retten und in ein aufregendes und abwechslungsreiches Berufsfeld eintreten kann“, zählt Florian Blacha auf. Und das sage er nicht nur, weil er ein Teil dieses Teams sei. Allgemein werde die ständige Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rettungsdienst großgeschrieben. „Denn sie sorgt dafür, dass die Qualität in der Menschenrettung stetig wächst.“

Nicht zuletzt sei das durch neue Arbeitsmaterialien, moderne Fahrzeuge und Simulationsutensilien- und Software in der Ausbildung möglich, die ständig weiterentwickelt und auf dem neuesten Wissensstand gehalten werden. „Im Besonderen profitieren davon auch die Schüler der dreijährigen Vollzeit-Notfallsanitäterausbildung“, schlägt Blacha den Bogen noch weiter. Diesen werde nämlich somit die Möglichkeit gegeben, in Praxisschulungen ihre Fähigkeiten zu verbessern und zu festigen, um auch für die Abschlussprüfungen bestens gewappnet zu sein. Genutzt würden all diese Dinge zudem im zertifizierten DRK-Kompetenzzentrum-Nordthüringen am Standort Leinefelde-Worbis, um nun – in der Fortbildung für ausgebildete Notfallsanitäter – bestmögliches Praxistraining unter der Leitung von eigens geprüften Praxisanleitern durchführen zu können. „Daher kann man den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Thüringer Notärzte für sachliche und personelle Voraussetzungen bestmöglich gerecht werden.“

Zwei neue Kursebeginnen in diesem Jahr

Der Rettungssanitäter-Kurs ist nun seit einigen Tagen Geschichte. Doch der nächste lasse nicht lange auf sich warten. Bereits im April startet der zweite Kurs für die Rettungssanitäterausbildung im DRK Kreisverband Eichsfeld am Standort Leinefelde-Worbis. „Aber auch der Sommerferienkurs bietet Interessierten noch freie Plätze und die Möglichkeit sich zum Rettungssanitäter qualifizieren zu lassen“, hofft Florian Blacha auf neue Gesichter, die sich vorstellen können, in diesem wichtigen Beruf zu arbeiten. Gern steht er zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und zu informieren. „Einfach bei uns im Kreisverband melden“, sagt er.