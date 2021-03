Für die Grundschule SDN 6 in Sepang entsteht ein Toilettenhäuschen.

Worbis. Eichsfelder Verein setzt mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes erstes Projekt in diesem Jahr um

In der Schule die Möglichkeit zu haben, auf die Toilette zu gehen, ist für deutsche Schüler eine Selbstverständlichkeit. Auf Bali sieht das etwas anders aus. Die Grundschule SDN 6 in Sepang hat keine Toilettenanlage. Die Schüler gehen zum nahe gelegenen Fluss oder verrichteten ihr Geschäft im Dschungel, denn die Schule liegt fernab von den Hauptpunkten der Insel im Süden in einer Gegend ohne gute Infrastruktur.