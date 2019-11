Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siemeröder bekommen für ihre Einheitsfeier „Take Off Award“

Zum 30. Mal haben in diesem Jahr die Siemeröder und ihre niedersächsischen Nachbarn aus Weißenborn zusammen den Tag der Einheit gefeiert. Und damit ist es das einzige Einheitsfest, das seit 1990 jedes Jahr zur Wiedervereinigung ausgerichtet wird, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund. Er hatte nun eine besondere Idee und schlug das Organisationsteam 2./3. Oktober für den „Take Off Award“ vor. Und die Festorganisatoren haben gewonnen. Die Preisverleihung findet am 23. November in Berlin statt. Doch leider, so Grund, kann Peter Nolte, bei dem stets alle Fäden zusammenlaufen, nicht persönlich teilnehmen. Daher werde die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung nachträglich von einem Vertreter des Fördervereins für Bildung, Ausbildung und Mitmenschlichkeit in Siemerode überreicht. Der Verein lobt den Preis aus.

Tanz, Feierstunde und Frühschoppen

Traditionell beginnen die Siemeröder und Weißenborner ihr Fest mit dem „Tanz in die Einheit“ am 2. Oktober. Am Morgen des 3. Oktober folgt dann ein Gottesdienst, dem sich eine Feierstunde mit zünftigem Frühschoppen anschließt. Grund selbst war bei der Jubiläumsfeier zu Gast.

Der „Take Off Award“ ist der deutsche Preis für das Ehrenamt, erklärt der Abgeordnete. Mit ihm würden Menschen ausgezeichnet, die sich uneigennützig für andere engagieren. Er wird jährlich vergeben, um diejenigen zu ehren, die unbezahlt und in ihrer Freizeit dafür sorgten, dass „Deutschland das Land ist und bleibt, das wir kennen und schätzen“, heißt es von Initiator Thomas Tarnok.

Den „Take Off Award“ haben bislang die Stiftung Berliner Mauer, das Menschenrechtszentrum Cottbus oder der Verein „Sport gegen Gewalt“ gewonnen.

Peter Nolte und seine Mitstreiter

Ausrichter des Festes sind formell die politischen und kirchlichen Gemeinden Siemerode und Weißenborn, da das Organisationsteam nicht als eingetragener Verein auftritt. Und federführend ist Peter Nolte. Er gehörte zu jenen Bürgern, die im Spätsommer 1989 trotz Schießbefehls 60 Kerzen an den Stacheldrahtzaun stellten. Die Freude über die Grenzöffnung 1989 und die Wiedervereinigung 1990 war so groß, dass der Siemeröder sie mit einem Bürgerfest wachhalten wollten. Unterstützung bekam Nolte von Gerhard Wippermann, Adalbert Müller, Ludolph Roman, Hermann Hille, Wilfried Nolte und Hermann Meyer aus Weißenborn, den Bürgermeistern Adalbert Müller und Ronny Pingel sowie von Pfarrer Wehner aus Siemerode und Pastor Gennerich aus Bremke. Und in den Jahren ist die Begeisterung geblieben.

„Bei dem Miteinander der beiden Gemeinden, dem Zusammenleben und -arbeiten wird die Deutsche Einheit so gelebt, wie wir sie uns 1990 vorgestellt und gewünscht haben“, sagt Grund.