Silkerode. Mit einem Großaufgebot wurde im Eichsfeld nach einem elfjährigen Mädchen gesucht. Am Abend kam die erlösende Nachricht.

So lief die Suchaktion nach der Elfjährigen im Eichsfeld ab

Mit einer großangelegten Aktion wurde am Donnerstag nach einem elfjährigen Mädchen rund um Silkerode, in den angrenzenden Waldgebieten und Nachbarorten gesucht. Das vermisste Mädchen befand sich nach Polizeiangaben auf einem Schulausflug in Silkerode, bevor es gegen 14 Uhr verschwand.