Solaranlage auf Lagerhalle brennt ab - 20.000 Euro Schaden in Gernrode

Die Feuerwehr löschte in Gernrode im Landkreis Eichsfeld einen Brand in einer Lagerhalle. (Symbolbild)

Gernrode. Die Solaranlage eines Düngemittellagers brannte am Dienstag in Gernrode im Landkreis Eichsfeld. Die Polizei hat schon eine Vermutung zur Brandursache.

Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Gernrode aus. In einem Düngemittellager in der Bahnhofstraße brannte die Solaranlage der Lagerhalle, so die Polizei.

Circa 20.000 Euro Schaden richtete das Feuer an. Menschen waren laut Polizei nicht gefährdet. Offentsichtlich löste ein defektes Kabel das Feuer aus.

