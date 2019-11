Martinfeld Martinfeld Aufgrund der Fällung der Tanne auf dem Kindergarten-Grundstück für den Erfurter Weihnachtsmarkt wird die Bernteröder Straße in Martinfeld am Sonntag, 10. November, in der Zeit von 7 bis ...

Sperrung am Sonntag

Aufgrund der Fällung der Tanne auf dem Kindergarten-Grundstück für den Erfurter Weihnachtsmarkt wird die Bernteröder Straße in Martinfeld am Sonntag, 10. November, in der Zeit von 7 bis 20 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Dies teilte das Landratsamt jetzt mit. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert und führt über die Sellenstraße. Die Kraftfahrer und Anwohner der betroffenen Ortschaften werden gebeten, sich auf die veränderte Verkehrssituation am Sonntag einzustellen.