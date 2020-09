Sportzentrum feierlich eingeweiht

Das neue Bode-Sportzentrum wurde am Samstag feierlich eingeweiht. Im Beisein von Heiko Steinecke (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde Am Ohmberg, und dem Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) unterstrich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Bedeutung der Anlage für die Region. Nach der Schließung des Kaliwerkes ging Wirtschaftskraft und somit Steuerkraft verloren, das Land sei hier besonders in der Pflicht. Während der Eröffnungsfeier testen die D-Junioren-Fußballer des VfB Bischofferode und von Wacker Teistungen den neuen Kunstrasen. Neben diesen sind eine 100-Meter-Spirntbahn, eine 200-Meter-Rundbahn und ein Polytanplatz auf der Anlage zu finden. Obendrein freuten sich die Mitglieder des Sportvereins über Lotto-Mittel in Höhe von 4350 Euro für einen neuen Rasentraktor, die der Ministerpräsident dem Vereinsvorsitzenden Steffen Rothensee überreichte.