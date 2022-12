Stadt und Bibliothek Heiligenstadt empfehlen, ein Buch mehr mitzunehmen

Heiligenstadt. Darum sollten sich Leser jetzt in Heiligenstadt ordentlich mit Lesestoff eindecken:

In der Heiligenstädter Stadtbibliothek laufen bereits Vorbereitungen auf den bevorstehenden Umzug in das neue Domizil in der Wilhelmstraße. Noch bis einschließlich Freitag, 16. Dezember, ist sie für die Ausleihe geöffnet. Erst geht es in die Weihnachtsferien, am 2. Januar werden bereits die Umzugskisten gepackt.

„Nehmt ein Buch mehr“, bitten die Stadt und das Bibliotheksteam. Denn bis zur Neueröffnung wird die Bibliothek geschlossen bleiben. Mit ihr wird im nächsten Frühling gerechnet. Das heißt: Ausreichend Lesestoff mitnehmen. Und jedes Buch, das ausgeliehen ist, muss nicht eingepackt werden. Das Team wünscht schon jetzt frohe Weihnacht und einen guten Rutsch.