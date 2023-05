Stadt- und Kinderfest in Leinefelde-Worbis

In eine Festmeile soll sich wieder das Gelände am Märtens Teich -hier eine Aufnahme von 2022 – in Leinefelde zum Stadtfest verwandeln.

Leinefelde-Worbis. Die Leinefelder feiern ihr Lämmerschwänzefest, die Worbiser ein Fest für die Kinder. Eine große Spielwiese mit Hüpfburg und weiteren Outdoor-Aktivitäten wird an Märtens Teich aufgebaut.

In Leinefelde und Worbis wird kommende Woche gefeiert. Das Fest der Leinefelder Lämmerschwänze steigt am 3. und 4. Juni an Märtens Teich. Los geht es am Samstag, 3. Juni, 17 Uhr. Dann eröffnen Bürgermeister Christian Zwingmann (parteilos) Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU) das Fest. „Natürlich wird hier wie gewohnt ein Fass Neunspringer Freibier ausgeschenkt“, sagt Stadtsprecher René Weißbach und lässt nicht unerwähnt, dass auch das Salutschießen des Schützenvereins wieder Bestandteil des feierlichen Auftaktes ist.

Anders als in den Vorjahren wird laut Weißbach diesmal die große Spielwiese mit Hüpfburgen und weiteren Outdoor-Aktivitäten am Samstag und Sonntag für die kleinen Gäste Abwechslung bieten.

Ladenbau Hunold öffnet seinerseits von 10 bis 16 Uhr seine Türen zur ehemaligen Halle 2 der Baumwollspinnerei. Geboten werden dort mehrere kostenlose Führungen durch den einstigen DDR-Großbetrieb. Auf der Bühne am Teich sorgen schließlich ab 20.30 Uhr „Bliss“ für Musik.

Der Sonntag beginnt 10 Uhr mit einem ökumenischen Wortgottesdienst in der Obereichsfeldhalle. Die Umrahmung übernehmen die Alte-Burg-Musikanten aus Kleinbartloff und der Kinderchor der katholischen Kirchengemeinde. Beim Frühschoppen spielen die Eichsfeldmusikanten von 10.30 bis 13.30 Uhr am Stadtteich auf. Diesem schließt sich 14 Uhr eine Vorführung des Leinefelder Ju-Jutsu-Vereins an.

Schachmeisterin spielt gegen 20 Gegner gleichzeitig

Und gegen 20 Gegner des Eichsfelder Schachvereins tritt FIDE-Meisterin Antonia Ziegenfuß ab 14 Uhr neben dem Restaurant Rucola & Grana bei einem Simultanturnier gleichzeitig an. Einen Auftritt hat zudem Nachwuchszauberer Frederic Kriether. Und ab 16 Uhr greifen die Deutschrock-Musiker von „Sero“ in die Saiten. Zu einem Tag der offenen Tür mit Technikschau und Kistensteigen lädt die Feuerwehr von 12 bis 18 Uhr auf ihr Gelände in der Straße des Friedens ein.

Und es gibt den neuen Stadtschnaps „Leinefelder Tümpelgeist“, der in Himbeere und Birne aufgelegt wird.

In Worbis steht derweil am Donnerstag, 1. Juni, von 14 bis 17 Uhr, ein Kinderfest rund um das Rentamt an. Zu diesem lädt das Kinderparlament ein. Auf die Gäste warten eine Tombola, die Hüpfburg des Sportvereins, ein Waldquiz der Jagdgenossenschaft, das Lichtgewehrschießen mit dem Schützenverein oder ein Bungee-Trampolin. Wie es in einem Krankenwagen aussieht, zeigt das Rote Kreuz, derweil die Feuerwehr mit Mitmachaktionen und die Landfrauen mit Bastelangeboten aufwarten. Zudem gibt es einen Flohmarkt und Ponyreiten. Selbstgemachtes für den Kuchenbasar steuern der Seniorenclub Harmonie und die Eltern der Kinderparlamentarier bei.

Das Kinderfest wird Auswirkungen für die Autofahrer haben. Es kommt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, so Weißbach. Der große Parkplatz hinter dem Rentamt, die Flächen davor und die gesamte Amtsstraße sind für Fahrzeuge am 1. Juni komplett gesperrt.