Stadt will neuen Kindergarten in Kallmerode selbst bauen

Kallmerode. So sehen die Pläne der Verwaltung aus:

Den Neubau des Kindergartens in Kallmerode will die Stadt Leinefelde-Worbis selbst vornehmen, und zwar auf dem Gelände des ehemaligen Bürgermeisteramtes. Das habe der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im nichtöffentlichen Teil einstimmig beschlossen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten würden auf rund 1,7 Millionen Euro beziffert, erklärte am Freitag Stadtsprecherin Natalie Hünger. Eigentlich sei geplant gewesen, dass die Kirche Eigentümer und Bauherr des Neubaus werde. Aber man sei hierüber mit den Förderbehörden nicht überein gekommen.

„Um das Projekt nicht zu gefährden, entschied man sich jetzt in gegenseitigem Einvernehmen, auf einem neuen Bauplatz, der in städtischem Besitz ist, neu mit den Planungen zu starten“, so Hünger. Auf „eine Kosteneinsparung von rund 20 Prozent auf dem städtischen Gelände, das für das Bauvorhaben einfach besser geeignet ist“, verwies Tobias Otto, Leiter Zentrale Verwaltung, in einer eigens angesetzten Sitzung Mittwochabend mit Ortsteilräten und Eltern. Zudem könne die Stadt jetzt auch direkten Einfluss auf die Planung und damit die Kosten nehmen. Die benachbarte Feuerwehr soll derweil bleiben und während der Bauphase nicht in der Ausübung ihres Ehrenamtes beeinträchtigt werden, heißt es.

Interimslösung im Gemeinschaftshaus keine Dauerlösung

Der neue Bauplatz liegt zentral im Ort, die ehemalige Bundesstraße ist zur Gemeindestraße abgestuft. „Das Planerauswahlverfahren ist gestartet, mit ersten Entwürfen für den Kindergarten mit 45 Plätzen ist im Januar zu rechnen“, so Hünger. Dann entscheide sich auch, ob das alte Bürgermeisteramt abgerissen oder in den Neubau integriert werde. Klar sei aber, dass die Mietwohnung im Objekt nicht bleibt. Mit den Mietern sei man im Gespräch, um eine Lösung zu finden.

Eltern, Ortsteilbürgermeister Torsten Städtler (CDU) und Pfarrer Gregor Arndt bedauern jedoch, dass es keinen Waldkindergarten auf dem Kirchengelände geben wird. Das wiederum versteht Bürgermeister Christian Zwingmann (parteilos). Doch jetzt geht es nach Ansicht des Stadtchefs darum, den Kindergartenstandort Kallmerode zu erhalten und schnellstens einen Neubau zu bekommen, da die Interimslösung im Dorfgemeinschaftshaus keine Dauerlösung ist.

Einig ist man sich laut Hünger, dass die St. Martin gGmbH Träger des Kindergartens bleiben soll.