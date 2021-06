Stadtführer in Heiligenstadt laden wieder ein

Heiligenstadt. Das Nordthüringer Heilbad bei Tag und Nacht entdecken.

Die Stadtführer der Kurstadt laden wieder zu interessanten Entdeckungen ein. Am Mittwoch heißt es ab 10.30 Uhr „Höhepunkte der historischen Altstadt entdecken“. Treffpunkt für diese Führung ist das Rathaus am Marktplatz. Eine Anmeldung ist bis 10.15 Uhr in der Tourist-Information erforderlich. Eine zweite Führung mit gleichem Inhalt findet am Samstag um 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist in diesem Fall nicht nötig. Auch hier warten die Stadtführer am Rathaus auf die Gäste.

Wer die malerischen Gassen des Heilbades in einer besonderen Atmosphäre erkunden will, kann dies am Donnerstag tun. Um 21 Uhr wird zur Nachtwächterführung eingeladen. Treffpunkt ist hier ebenfalls der Marktplatz. Eine Anmeldungen ist nicht erforderlich.