Stich-Wort Eichsfeld: Kostenlose Samtpfoten

Entweder schlummert Nachbars Katze zusammengerollt auf einem meiner Terrassenstühle oder liegt ausgestreckt auf dem Sofa. Auf mein lautes „Was soll’s denn werden?“ geht jedes Mal ein arges Geschimpfe los. Oh ja, Katzen können schimpfen. Vor über 100 Jahren, zum Beispiel am 13. Oktober 1916 in Blasewitz, haben mehrere deutsche Gemeinden eine Katzensteuer eingeführt. Bis zu 15 Mark sollte die 3. Katze kosten.

Das Thema Katzensteuer kommt immer wieder mal durch. Vor allem Hundehalter fühlen sich benachteiligt, dass sie für ihre geliebten Vierbeiner blechen müssen, Katzenhalter aber nicht. Rund zwölf Millionen Samtpfoten soll es in Deutschland geben. Nun, es gibt Katzen, die reine Wohnungskatzen sind. Andere wiederum sind kaum zu Hause, maximal zum Fressen, kurz Streicheln – und dann wieder auf Redoute. Mit der Gründung der Bundesrepublik sind, so ist es einem großen Online-Lexikon zu entnehmen, diese Katzensteuern wieder entfallen. Es gibt Für und Wider gegen diese Steuer. Lohnt sich der Verwaltungsaufwand überhaupt? Entlastet sie wirklich kommunale Haushalte? Wie soll nachgewiesen werden, ob eine Katze Freigänger ist oder eben doch nicht? Sagen wir mal so: Solange Nachbars Tiger mir die Mäuse wegholt und meine Terrasse nicht einsaut, darf er gern steuerfrei bleiben.