Autofahrer müssen in Worbis immer wieder Umleitungen in Kauf nehmen. Grund ist die Fahrbahnsanierung der Nordhäuser Straße.

Straßensanierung in Worbis geht in die Endphase

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßensanierung in Worbis geht in die Endphase

Worbis. Autofahrer müssen in Worbis immer wieder Umleitungen in Kauf nehmen. Grund ist die Fahrbahnsanierung in der Nordhäuser Straße im Bereich von der Honsel-Tankstelle bis zur Ampelkreuzung. Diese erfolgte in verschiedenen Etappen. Der Kreuzungsbereich ist nun der letzte Bauabschnitt. Gestern wurde von Bernhard Sosla und seinen Kollegen von der Firma Strabag die Tragschicht auf die Fahrbahn aufgebracht. Vorgesehen ist eine Sperrung bis zum 24. April. Bis dahin müssen auch die Induktionsschleifen für die Ampeln und die Fahrbahnmarkierungen fertig sein, so Polier Holger Staats. „Vielleicht werden wir auch drei, vier oder fünf Tage früher fertig.“