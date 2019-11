Achtzehn Frauen der Gemeinde füllten in Siemerode viele kleine Beutel mit Süßigkeiten und Spielzeug.

Siemerode. Zum 70. Mal startet in Heiligenstadt ein Hilfstransport des Kolpingwerkes mit Geschenken zum Nikolaustag.

Süße Eichsfelder Beutel für Kinder in Rumänien

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Süße Eichsfelder Beutel für Kinder in Rumänien

Viele fleißige Hände waren dieser Tage im Pfarrheim in Siemerode am Werk. Achtzehn Frauen der Gemeinde füllten viele kleine Beutel mit Süßigkeiten und Spielzeug. Es waren alles Spenden von Kindern aus den Kindergärten in Worbis, Günterode, Breitenbach, Steinbach, Silberhausen, Uder, Burgwalde und Siemerode.

Es ist eine schöne Tradition, die es seit dem Jahr 2001 ermöglicht, 600 bis 700 solcher „süßen Beutel“ am Nikolaustag in rumänischen Kindereinrichtungen zu verteilen.

Am Mittwoch dieser Woche, am 20. November, wird in Heiligenstadt und Erfurt der Lastwagen beladen. Es ist seit 1991 der 70. Hilfstransport des Kolpingwerkes. Natürlich werden neben den sieben großen Kartons mit den „süßen Beuteln“ auch wieder viele Weihnachtspakete für Kinder und für notleidende Familien sowie zahlreiche andere Hilfsgüter wie Kleidung, medizinisches Material, Spielzeug, Kinderwagen, Fahrräder, Rollstühle und ähnliches dabei sein.

Die Kolpingsfamilien, Kirchengemeinden, Schulen und Kindergärten im Eichsfeld und in ganz Thüringen beteiligen sich an dieser Aktion, „bei der sicher wieder etwa 2000 Päckchen gesammelt werden“, erklärte Annette Müller, Diözesansekretärin im Kolpingwerk.

In Rumänien werden die Spenden von den langjährigen Partnern des Erfurter Kolpingwerks an Bedürftige verteilt. Auch Geldspenden für die Transportkosten, zum Kauf von Feuerholz für den Winter und zur Projektförderung in Rumänien werden vom Kolpingwerk gern entgegengenommen.

Überweisungen sind auf das Spendenkonto des Kolpingwerkes Erfurt mit dem Stichwort „Paketaktion“ bei der Pax Bank möglich. IBAN: DE 57370601935040041011 BIC: GENODED1PAX Bei Angabe der gesamten Anschrift können ab 50 Euro Spendenbescheinigungen versendet werden. Anfragen beantwortet Annette Müller im Kolpingbüro in Heiligenstadt telefonisch unter 03606 / 61 44 97 oder 0171 784 10 34.