Swing, Jazz und echter Bigband-Sound

„The Best of Glenn Miller“ heißt die Show, die am Dienstag, 4. Februar, um 20 Uhr in der Leinefelder Obereichsfeldhalle Station macht. 35 Jahre existiert das World Famous Glenn Miller Orchestra. Glenn Miller selbst ist eine echte Legende aus der Zeit des Swing. 1937 versuchte er sein Glück und gründete seine erste Band. Jahrzehnte später ist der Swing Sound immer noch so lebendig und aktuell wie damals.

Seit 35 Jahren leitet Wil Salden das Glenn Miller Orchestra für Europa. Außerdem feiert der Dirigent im Juni 2020 seinen 70. Geburtstag. Also mehrere Anlässe, auf große Jubiläumstour durch ganz Europa zu gehen, um Menschen aller Altersstufen zu begeistern. Die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“, bestehend aus Musikern, einer Sängerin und Wil Salden, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der 30er- und 40er-Jahre. Es werden Evergreens wie „Moonlight Serenade“, „In The Mood“, „Chattanooga Choo Choo“ und mehr erklingen. Ein zusätzliches Highlight erwartet die Gäste ab 19 Uhr im Foyer der Halle, wenn das Saxophonquintett, die „5SAX Brüder Etzelsbach“ von der Eichsfelder Musikschule unter der Leitung von Wolfgang Busse zur Einstimmung aufspielt. Karten gibt es im Bürgerbüro Leinefelde und allen bekannten Vorverkaufsstellen.