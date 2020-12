Theater Nordhausen präsentiert digitalen Adventskalender

Auch wenn in diesem Jahr aufgrund der Sanierung der Nordhäuser Bühnenstätte der klassische Adventskalender am Theater mit Weihnachtsmann und Engel abgesagt werden musste, haben sich die Kulturschaffenden des Hauses etwas einfallen lassen, um ihr Publikum in der Weihnachtszeit zu erfreuen: Vom 1. bis 24. Dezember veröffentlichen sie in einem digitalen Adventskalender auf dem Instagram-Kanal des Nordhäuser Theaters täglich ein Video, berichtet Marketing-Leiterin Dorothee Probst.

Dabei stellt sich Praktikant James Patrick Höppner einer besonderen Herausforderung: Er möchte in 24 Tagen Intendant werden. Um das zu erreichen, durchläuft er verschiedene Abteilungen und muss unterschiedliche Aufgaben rund um den Theaterbetrieb bewältigen. Dafür gibt es bei jeder Station im Idealfall einen Daumen hoch. Wenn er diesen nicht bekommt, kann nur noch die Instagram-Community helfen: Das Publikum entscheidet über zweite Chancen, neue Möglichkeiten und kann James auf seinem Weg in die Chefetage unterstützen.

Wird er es schaffen, sich innerhalb von 24 Tagen zum Intendanten zu qualifizieren? Wäre er ein guter Chef? Und was geschähe dann mit dem gegenwärtigen Intendanten Daniel Klajner? Wer nicht verpassen will, wie Praktikant James am Stuhl des Intendanten sägt, sollte ab dem 1. Dezember täglich einschalten.

www.instagram.com/tn_los