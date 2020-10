Silke Senge aus Heiligenstadt gehört zu denjenigen, die in diesem Jahr mit der Thüringer Rose ausgezeichnet werden. Silke Senge leitet die Eichsfelder Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverbandes.

„Ihr Tätigkeitsfeld ist vielfältig und interessant“, würdigt Ralf Lindemann, Vorsitzender des Eichsfelder Vereines. Beratungen zu speziellen Hilfsmitteln und zum Sozialrecht, bei Alltagsproblemen, Hilfe bei der Erlernung der Blindenschrift, die Vermittlung von Mobilitätstraining oder auch das Ausfüllen von Formularen und Anträgen sind nur einige Themen, um die sich Silke Senge kümmere.

In diesem Jahr kann sie gleich zwei Jubiläen feiern. Seit 25 Jahren ist sie Leiterin der Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen in der Eichsfelder Kreisstadt und seit 2003 auch überregional für die Landkreise Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Eichsfeld sowie Eisenach und Bad Salzungen Ansprechpartnerin. Zudem unterstützt sie seit September 1995 ehrenamtlich den gemeinnützigen Verein als Fördermitglied.

Auszeichnung kann erst im Sommer 2021 verliehen werden

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurde die 54-Jährige während einer kleinen festlichen Mitgliederveranstaltung aus Anlass 30 Jahre Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen (BSVT) im Heiligenstädter Hotel Zur Traube mit einer Ehrenurkunde des Landesvorstandes und einem Präsent ausgezeichnet.

Auf Vorschlag des Kreisvorstandes Eichsfeld wurde sie für ihr aufopferungsvolles Wirken im Interesse blinder und sehbehinderter Menschen im Freistaat Thüringen in diesem Jahr zudem durch das Sozialministerium mit der „Thüringer Rose“ geehrt.

Sie gehört damit zu den zehn Preisträgern im Freistaat, die ihre besondere Auszeichnung, der Corona-Pandemie geschuldet, erst am 7. Juli 2021 im Festsaal der Wartburg erhalten. Für die Beratungsfachkraft, die auch ein Zertifikat für Blickpunkt Auge besitzt, ist die Auszeichnung Ansporn, sich auch weiterhin für Sehgeschädigte und deren Angehörige einzusetzen und für deren Rechte zu kämpfen. „Stolz bin ich aber auch über das bisher Erreichte. 2019 waren es insgesamt 951 Beratungen, davon 53 in der Beratungsstelle, 254 am Telefon und 20 bei Hausbesuchen sowie 381 Beratungen bei Infoständen“, zählt sie ihre Bilanz auf. Beratungsschwerpunkte waren dabei 104 zu Sozialrecht, 274 zu Hilfsmitteln und 132 zu Alltagsproblemen.

In der Beratungsstelle Auf der Rinne 1a in Heiligenstadt fänden die Ratsuchenden und ihre Angehörigen auch ein umfangreiches Angebot an Hilfsmitteln für Sehgeschädigte wie sprechende Personen- und Küchenwaagen, über Uhren, Haushaltshilfen bis hin zum Verkehrsschutzzeichen, der Armbinde.

Auch während der Corona-Pandemie ist Silke Senge immer für Ratsuchende da. Zu Beginn waren nur Telefon- und E-Mail-Beratungen möglich. Heute bietet sie wieder Beratungen in ihren Räumlichkeiten an. Natürlich unter Beachtung der geltenden Schutzvorschriften und nur nach vorheriger Anmeldung.

Seit 25 Jahren unterstützt Silke Senge auch die vielfältige Arbeit der Kreisorganisation Eichsfeld und die verschiedenen Projekte. Im Rahmen des Urlaubsprojektes, das sich auch mit dem barrierefreien Tourismus im Eichsfeld beschäftigt, ist sie seit einigen Jahren anerkannte Stadtführerin in Heilbad Heiligenstadt, speziell für Blinde und Sehbehinderte.

Beim Schulprojekt unterstützte sie auch im Jahr 2019 den Kreisvorsitzenden Ralf Lindemann bei den besonderen Unterrichtsstunden in den Schulen des Eichsfeldkreises. Allein 2019 waren es 138 Schüler. Seit Projektbeginn im Jahr 1991 nahmen inzwischen schon 2947 Schüler der Klassen 1 bis 11 teil.

Außer Mittwoch hat die Beratungsstelle in der Woche jeden Tag Sprechzeit. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer: 03606/ 61 95 52 möglich.