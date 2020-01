Tipps gegen schlechte Laune

Sind Sie heute gut gelaunt aufgewacht? Wenn ja, ist vielleicht der Tag schon gerettet. Denn heute ist laut Kleinem Kalender der Miesepetertag.

In dem Wort steckt ja praktisch die schlechte Laune. Aber warum Peter? Ich kenne nicht so viele Menschen, die Peter heißen, aber die, die ich kenne, sind eigentlich lustig, keine Schwarzseher, Griesgrame oder Spaßbremsen. Fröhlich kann man aber auch nicht immer sein.

Dank Internet mangelt es zum Glück nicht an Ratschlägen, wie man zu besagter guter Laune kommt. Hält man sich an die Regeln, würde man sich wieder so fühlen, als ob über einem die Sonne angeknipst ist. Das klingt doch gar nicht schlecht – im tristen Januar. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich besser fühle, wenn ich statt Schwarz Gelb trage. Und dass Morgensport mich strahlen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Vom Frustfuttern wird, das habe ich gelesen, dringend abgeraten. Dafür sollte man etwas anderes tun, etwas Verrücktes, wie in eine Pfütze springen.

Nun ja. Ich bin auch eher skeptisch, dass es etwas bringt, wenn man sich mehrere Minuten lang vor dem Spiegel sagt, dass alles toll ist. Ich denke, jeder muss sein eigenes Gute-Laune-Rezept finden. Mit der Kollegin Schokotorte essen, ist meines.