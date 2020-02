In Lenterode kam es zu einem Unfall, weil der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. (Symbolbild)

Lenterode. Der 18-jährige Fahranfänger hat in Lenterode in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Totalschaden nach Unfall: 18-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Ein Straßengraben stoppte die Fahrt eines 18-jährigen Fahranfängers am Montagabend in Lenterode. Der junge Mann war auf der Landstraße zwischen Wüstheuterode und Lenterode unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Renault Clio verlor.

Wie die Polizei berichtete, bleiben der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Möglicherweise führten Sturmböen und starker Regen zum Unfall.

