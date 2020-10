Traumjob in der Natur

Sie war die erste Naturpark-Rangerin in ganz Thüringen. Seit 2016 arbeitet Maria Trost im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal und fühlte sich von Anfang an pudelwohl in ihrer Arbeitsstätte. Ursprünglich kommt die 31-Jährige aus der Landwirtschaft, war Herdenmanagerin in einem Milchviehbetrieb in Diedorf. Der Preisdruck in dieser Branche brachte sie aber zum Umdenken.

„Es war traurig, dass wir ein gutes hochwertiges Lebensmittel erzeugten, aber es regelrecht verschleudert wurde. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert.“ Über Bekannte habe sie erfahren, dass im Naturpark Ranger gesucht werden. Und das passte für die naturverbundene Frau perfekt. Zur Ausbildung zur Agrarbetriebswirtin, die sie in Hessen abschloss, gehörte auch die Ausbildereignung. „Das war damals mein Lieblingsthema. Und hier macht es mir nun großen Spaß, Kindern und Jugendlichen die Natur nahe zu bringen.“ Denn Maria Trost ist im Naturpark in der Umweltbildung eingesetzt. „Es ist mein Traumjob. Wenn ich die leuchtenden Kinderaugen sehe und sie sagen, dass sie einen schönen Tag hatten, ist das mein größter Lohn.“ Dabei gehe es ihr nicht in erster Linie um Wissensvermittlung, sondern viel mehr um das Naturerleben und -erfahren. Da sie selbst aus Geismar stammt, hat Maria Trost an der dortigen Grundschule vor zwei Jahren eine Juniorranger-Gruppe ins Leben gerufen. Zweimal im Monat besucht sie die 25 Kinder und erkundet mit ihnen die Natur. Insektenhotels, Blühstreifen, Baumbestimmungstafeln, Gewässerbestimmungen oder Nistkästen sind unter anderem bisher dort entstanden. Weiterhin gehört zu ihrer Arbeit im Naturpark die Betreuung des Bauerngartens im Naturparkzentrum Fürstenhagen, der im Jahr 2000 angelegt wurde. Er ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine verbreitete Gartenform. Das Besondere: Auf relativ kleiner Fläche entsteht ein vielseitiger Nutzgarten. „In ihm haben die Menschen das angebaut, was sie auch aßen. Also zum Beispiel Bohnen, Erbsen und Möhren, die dann auch haltbar gemacht wurden.“ Der Bauerngarten werde ursprünglich saisonal bewirtschaftet und auch heute noch. Baulich ist er meist geometrisch angelegt und hat eine klare Struktur. Voneinander abgegrenzt werden die verschiedenen Flächen von einem Zaun, einer Mauer oder einer Hecke. In Fürstenhagen ist es eine kurzgetrimmte Buchsbaumhecke, die die vier Beete voneinander trennt, auf denen alte und regionale Gemüsesorten wachsen. „In diesem Jahr haben wir zum Beispiel zum ersten Mal die Eichsfelder Eisbohne und die Pastinake probiert. Das klappte gut, aber auch einer Feldmaus schmeckte das Gemüse.“ Das Saatgut kommt aus der Region und es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Schaugarten in Schönhagen. Arzneipflanzen gehören ebenso in den Bauerngarten. „Salbei und Thymian für den Hals und Rachen, Echinacea für das Immunsystem, Eibisch bei Erkältung oder Beinwell als Salbe für Knochenschmerzen“, zählt Maria Trost eine Auswahl auf. Weitere Kräuter finden sich in den drei Hochbeeten hinter dem Verwaltungsgebäude, die den „Garten der Sinne“ darstellen, um den sich Maria Trost ebenfalls kümmert. So können sie Besucher des Gartens die dortigen Pflanzen ertasten, riechen und auch schmecken. Mit den Händen geht es an Wollziest und Hauswurz, Kapuzinerkresse und Zitronenmelisse können geschmeckt werden und besonders intensiv riechen Kamille und die kleine Bergminze mit ihren herrlich violett-blauen Blüten.