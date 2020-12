Traumzauberbaum-Kalender für das Haus „Emmaus“ in Worbis

Der Eichsfelder CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund überreichte die Kalender an Constanze Hunold (links) und Christiane Klett vom Haus „Emmaus“ in Worbis.

Eine Überraschung gab es jetzt für das Ambulante Hospiz und Palliative Beratungszentrum Haus Emmaus in Worbis. Ein Paket voll mit Traumzauberbaum-Adventskalendern brachte der Eichsfelder Bundestagsabgeordnete Manfred Grund (CDU) dort vorbei und überreichte sie an Constanze Hunold und Christiane Klett. „Durch das Haus Emmaus und mit Unterstützung vieler Ehrenamtlichen werden Kinder und Jugendliche in Trauersituationen und in traumatischen Lebenserfahrungen liebevoll und verständnisvoll begleitet. Der Traumzauberbaum und die Adventskalender sollen sie dabei unterstützen“, so Manfred Grund.