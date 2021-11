Jörg Hübsch ist Polizeihauptmeister bei der Thüringer Autobahnpolizei, arbeitet in der Deutschen Verkehrswacht und bietet über den Motorsportclub Heilbad Heiligenstadt Verkehrsteilnehmerschulungen an.

Über Neues und Merkwürdiges im Straßenverkehr: Verkehrsteilnehmerschulung in Uder

Der Motorsportclub Heilbad Heiligenstadt im ADAC lädt nach langer coronabedingter Pause wieder zu einer kostenlosen Verkehrsteilnehmerschulung ein. Am Donnerstag, 18. November, geht es ab 19.30 Uhr im Saal der Riedelsburg in Uder etwa um Themen wie „Mal wieder ein paar neue Verkehrszeichen und Bestimmungen“, „Merkwürdige Aufkleber an Lkw“, „Wichtiges zum Fahrerlaubnisrecht“, „Was darf die Polizei?“ oder „Die neuen Preise für’s Gaspedal“. Die Fragen beantwortet Jörg Hübsch von der Autobahnpolizei.