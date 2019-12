Unentbehrliche Helfer im Eichsfeld Klinikum

Sie sind für andere da, wenn sie gebraucht werden, helfen Menschen unabhängig von deren sozialer Herkunft, Weltanschauung, Religion und Nationalität, schenken Zeit, gewähren uneigennützig Unterstützung: Frauen und Männer, von Jugendlichen bis zum Senioren, die ein Ehrenamt ausüben. Ohne sie würde die Gesellschaft kaum funktionieren. Im Eichsfeld Klinikum schätzen es die hauptamtlich Tätigen ebenfalls sehr, zuverlässige Ehrenamtler an ihrer Seite zu wissen. Vielen Menschen fallen da zuerst die Grünen Damen an allen drei Klinikstandorten ein – im Haus St. Vincenz Heiligenstadt, im Haus Reifenstein und im Haus St. Elisabeth Worbis.

Diesem hier seit 2016 etablierten konfessionsunabhängigen Freiwilligendienst gehören derzeit 15 Damen und zwei Herren an. Ihr Erkennungszeichen: ein grünes Shirt. Zum Wohle der Patienten arbeiten sie eng mit dem Personal zusammen, sind auf Patientenwunsch am Krankenbett präsent, hören zu und erzählen selbst, lesen vor aus Büchern und Zeitungen, begleiten aber auch auf Spaziergängen oder zu Gottesdiensten.

Immer wieder einmal wird über im Eichsfeld Klinikum behandelte kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten informiert. Dank der spendenfinanzierten Kinderhilfsorganisation Friedensdorf International e. V. werden betroffene Mädchen und Jungen nach Deutschland geholt und in Kliniken kostenlos behandelt. In ihrer Heimat, wohin sie nach ihrer Genesung zurückkehren, hätten sie keine Chance auf medizinische Versorgung. Seit Ende der 1990er Jahre nimmt das Klinikum „Friedensdorf-Kinder“ auf. Bisher waren es rund 30 kleine Patienten. Seit fast vier Jahren gibt es für sie die Ehrenamtsbegleitungen. Aktuell werden zwei Kinder, 6 und 8 Jahre alt, aus Angola betreut. Sie leiden an Knochenentzündungen und bleiben mehrere Monate.

Ein weiteres Gebiet: die Sterbebegleitung und die Familienbegleitung im Caritativen Pflegedienst Eichsfeld. Hier hat das Ehrenamt den Anspruch, Schwerkranken, Sterbenden und deren Familien sowie Trauernden aus Nächstenliebe beizustehen, als geschätzte Stütze der Hospizbewegung. Im Klinikum arbeiten zwei Hospizdienste: der Ambulante Hospiz- und palliative Beratungsdienst Eichsfeld sowie der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis mit insgesamt 85 ehrenamtlichen Helfern. Alle zuständigen hauptamtlich Beschäftigten unterstreichen: Sämtliche Ehrenamtler nehmen ihre Tätigkeit nicht ohne vorherige und ebenso begleitende Schulungen auf. In den genannten Bereichen sind weitere Frauen und Männer willkommen.

Kontakt Grüne Damen und Herren: Pflegedirektorin Leandra Conradi, 036076/993550, E-Mail l.conradi@eichsfeld-klinikum.de