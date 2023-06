Unfall im Höllbergtunnel auf der A 38 – Lkw schiebt einen Pkw nach Kollision durch den Tunnel

Breitenworbis. Der Höllbergtunnel auf der A 38 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Ein Pkw touchierte einen Lkw und stellte sich quer.

Kurzzeitig hat es am Donnerstag Behinderungen am und eine Vollsperrung des Höllbergtunnels auf der A 38 bei Breitenworbis in Fahrtrichtung Leipzig gegeben. Gegen 13 Uhr erreichte die Feuerwehren Breitenworbis und Bernterode die Alarmierung zu einem Unfall im Tunnel.

Da es zunächst hieß, dass es eingeklemmte Personen gebe, wurden auch die Wehren aus Worbis, Leinefelde, Bleicherode, Sollstedt und Niedergebra angefordert. „Die konnten aber noch auf der Anfahrt den Einsatz abbrechen“, so Andreas Kramer, Wehrleiter in Breitenworbis.

Vermutlich hatte ein Pkw Hyundai beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang im Tunnel einen Lkw touchiert. Dadurch stellte sich der Pkw quer und wurde vom Lkw noch einige Meter weitergeschoben. „Zum Glück wurde niemand eingeklemmt und auch niemand verletzt“, so Kramer. 17 Kameraden halfen bei der Sicherung, Bergung und Reinigung. Gegen 14 Uhr war der Tunnel wieder frei.