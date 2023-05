Unfallflucht, Fahren ohne Führerschein, Trunkenheitsfahrt und Wildunfälle im Eichsfeld

Dingelstädt/Heiligenstadt. Die Polizei im Eichsfeld ermittelt derzeit unter anderem wegen einer Unfallflucht, wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Wildunfällen.

Auf der B80 kam es Sonntagnacht in Richtung Hohengandern zu einem Wildunfall. Laut Polizei kollidierte hier ein Auto mit einem Reh. Das Tier verstarb bei dem Zusammenstoß. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Fahren unter Alkoholeinfluss

In Heiligenstadt kontrollierte die Polizei am Sonntagmorgen einen Autofahrer. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer außerdem einen gefälschten Führerschein. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Unfallflucht

Am Sonntagmorgen wurde in der Zeit von 8.45 Uhr bis 9.45 Uhr in Dingelstädt in der Musserstraße ein abgestelltes Auto durch ein unbekanntes Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher beging anschließend Unfallflucht.

Beim rückwärts ausparken nicht aufgepasst

Am Nachmittag wollte in Dingelstädt am Bahnhof ein Autofahrer rückwärts ausparken. Dabei stieß er mit seiner Anhängerkupplung gegen die Glasscheibe eines Buswartehäuschens. Diese wurde dabei beschädigt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei mit 1000 Euro angegeben.

Wildunfall

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich Sonntagnacht auf der L2022 zwischen Kalteneber und Heiligenstadt. Nach Angaben der Polizei überquerte ein Reh die Straße und stieß hierbei mit einem Auto zusammen. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Schaden von 500 Euro.

16-jähriger Autofahrer ohne Führerschein

Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei in Beuren einen Autofahrer. Dabei kam heraus, dass der 16-jährige Fahrer ohne dem Wissen seiner Eltern das Auto sich genommen hatte. Zudem besitzt der Teenager noch keinen Führerschein. Die Polizei brachte ihn und seine drei Mitfahrer zu ihren Eltern. Gegen den 16-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Autos erstattet.

