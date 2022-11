Unterhaltsamer Spaziergang im Advent

Witzenhausen. In Witzenhausen gibt es einiges zu entdecken.

Die Adventszeit ist oft hektisch. Wer dem Stress entfliehen möchte, ist zum Adventsspaziergang am Samstag, 26. November, ab 16.30 Uhr eingeladen. Dann geht es in die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt von Witzenhausen mit Geschichten und Gedichten, Musik und Interessantem zu Weihnachtsbräuchen aus anderen Ländern. Die Gäste können dem Posaunenspiel vom Kirchturm lauschen und sich vom Weihnachtsmarkt verzaubern lassen. Treffpunkt: Tourist-Information, Am Markt 12.

Eine Anmeldung ist bis 26. November, 12 Uhr, unter Tel.: 05542/60010 oder E-Mail: info@kirschenland.de erforderlich. Die Teilnahme kostet acht Euro für Erwachsene; für Kinder bis 12 Jahre ist sie frei.