Unternehmen setzen auf das Verständnis der Eichsfelder

E-Mails mit Links, die Hilfestellungen geben und über wirtschaftliche Unterstützung informieren, haben dieser Tage Christian Hotze und Sascha Albertsmeyer an die Mitglieder des Wirtschaftsforums Eichsfeld verschickt. 96 Unternehmen aus verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Beschäftigtenzahlen sind in dem Forum organisiert und vernetzt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Mit dabei sind unter anderem Zulieferer von Sensortechnik, Baufirmen, Handwerksbetriebe, Freiberufler, Händler beispielsweise aus dem Elektronik- und Textilbereich, Finanzdienstleister, Autohäuser, Steuerberater, das Eichsfeld-Klinikum, die Eichsfeldwerke sowie Zulieferer der Automobilindustrie. Christian Hotze, der der Vereinigung vorsteht, und sein Stellvertreter Sascha Albertsmeyer wissen, dass es in der derzeitigen Corona-Krise bei Unternehmern wie Mitarbeitern viele ernste Probleme gibt.

Täglich müssen neue Entscheidungen getroffen werden. Und es stehen viele Fragezeichen, nicht nur hinter solchen Überlegungen: Wie geht es weiter? Was bedeutet Kurzarbeit? Was ist mit Förderungen?

„Die Maßnahmen der Regierung hören sich erst einmal sinnvoll an, es wird sich zeigen, wie sie greifen und wie gut sie sind“, sagt Albertsmeyer. Der Autohauschef weiß, wie schwierig die Situation ist, wenn es auf einmal nicht von Null auf Hundert geht, sondern umgekehrt.

In einer Firma geht es um 180 Mitarbeiter

In seiner Firma hat er einen Krisenstab gebildet. Es geht um 180 Mitarbeiter, die Familien dazu genommen um rund 500 Menschen.

Die beiden Vorstände wissen, dass viele Existenzen betroffen sind, und wenn Hilfen nicht da ankommen, wo sie gebraucht werden, vielleicht kleine Betriebe auf der Strecke bleiben. „Ziel muss sein, die Arbeitsplätze zu erhalten, denn dann ist auch die Kaufkraft gesichert. Was langfristig wichtig ist, muss kurzfristig gut gehändelt werden“, sind sie sich einig. Sie setzen aber auch darauf, dass die Eichsfelder jetzt nicht den Blick von regionalen Firmen und den Händlern vor der Tür abwenden. Denn die, so Albertsmeyer, bräuchten nach der Corona-Durststrecke Umsätze. „Und das Geld kann man nur einmal ausgeben“, so Hotze.

Gemeinschaft gefragt statt Insellösungen

Für die Unternehmen, und auch da ist sich der Vorstand einig, sei es wichtig, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Mieten, Strom, Krankenkassenbeiträge und mehr müssten beglichen werden. Da brauche es finanzielle Hilfen, um Schuldenberge zu vermeiden, beispielsweise Zukunftsprogramme, Investitionszulagen, Sonderabschreibungen und von Banken Tilgungsaussetzungen für gewerbliche Kunden. „Statt Insellösungen ist jetzt Gemeinschaft gefragt“, meint Albertsmeyer.

Heute gibt es aber noch andere Herausforderungen für die Firmenchefs. Die Hygieneregeln müssen konsequent umgesetzt, mitunter Teams gebildet werden. Dass jeder Tag neue Entscheidungen fordert, wissen Hotze und Albertsmeyer. Schwarzmalen wollen sie nicht, sondern auch die Chancen sehen. „Wir rücken näher zusammen, besinnen uns auf Werte und sollten die Zeit nutzen, perspektivisch zu denken. Sonst sind wir Eichsfelder auch kreativ und lösungsorientiert“, meint Albertsmeyer und verweist noch auf einen anderen Aspekt: den schnellen Ausbau des Breitbandnetzes. Da sei noch „Luft nach oben“ und jetzt sehe man, welche Bedeutung die Digitalisierung habe.

Etwas Positives haben beide zudem festgestellt. Es geht bei mancher Antragstellung wie beim Kurzarbeitergeld auf einmal mit weniger Bürokratie. Aus einem Zehn-Seiten-Antrag wurde ein zweiseitiger. „Das sollte man unbedingt in die Zukunft mitnehmen. Aus manchem kann man lernen“, so Albertsmeyer.

Corona wird das Wirtschaftsforum noch das ganze Jahr über thematisch begleiten, insbesondere, was Informationen angeht. „Neue Mitstreiter sind willkommen, wir sind so stark wie die Summe unserer Mitglieder“, betont Hotze.