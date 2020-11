Unterstützung für den Worbiser Bärenpark

Während die Bären Pardo, Daggi, Laura und Pedro schon in ihre Höhlen verschwunden sind, um Winterruhe zu halten, sonnte sich Katja am Dienstagnachmittag noch ein wenig in ihrem Laubhaufen. Sie hat also den Besuch des Rotary Clubs Obereichsfeld-Heilbad Heiligenstadt nicht verpasst. Präsidentin Heidrun Swoboda und Thomas Müller waren in den Alternativen Bärenpark nach Worbis gekommen, um eine Spende zu überreichen.

Die Rotarier hatten bereits am 10. und 11. Oktober tatkräftig im Park mit angepackt. Zusammen mit den Mitarbeitern wurden unter anderem Handläufe und Absperrungen erneuert, das Märchenhaus auf dem Spielplatz aufgehübscht und neu gedeckt und auch der Flachbau hinter dem Kassenhaus bekam ein neues Flachdach, das in Zukunft entweder begrünt oder auch als Terrasse ausgebaut werden kann. Auch unterhalb des Imbiss’ wurde eine neue Plattform angelegt, damit Gäste sich auch im Freien, aber überdacht, stärken können. Schweres Gerät hatten die Rotarier dafür mitgebracht. Der Radlader zwar nicht, aber der Betonmischer wurde hinterher dem Park überlassen. Robinie soll Verlust vieler Bäume wegen Trockenheit entgegenwirken Der Scheck in Höhe von 1690 Euro, den Heidrun Swoboda am Dienstag übergab – das Geld kam aus einem internen Spendenaufruf zusammen – soll nun für die Erneuerung einiger pädagogischer Elemente verwendet werden. So zum Beispiel an der Stelle, die die Bärin Katja, wenn sie wollte, gut einsehen kann. Dort wird die Tafel mit der Frage „Was frisst der Bär?“ ersetzt. Weiter den Weg entlang bekommt die Bärenhöhle eine neue Bärensilhouette, mit der man den Herzschlag eines Bären nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Außerdem sollen die vorhandenen Informationstafeln allesamt erneuert werden. „Die Informationen darauf werden aktualisiert, sie bekommen ein neues Design und werden zum Teil zweisprachig“, erklärt Parkleiterin Sabrina Schröder. Ende November sollen sie im Park ankommen. Bereits da ist ein weiteres Geschenk der Rotarier. Eine Robinie wurde in die Erde gesetzt, soll den Verlust vieler Bäume aufgrund von Trockenheit und Borkenkäfer wenigstens ein bisschen entgegenwirken. „Sicher ist das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Heidrun Swoboda und Sabrina Schröder entgegnete: „Aber jeder Tropfen hilft.“ So habe man in diesem Jahr zwar weniger Gäste begrüßen können, aber man sei froh, überhaupt geöffnet haben zu dürfen. In der Einrichtung der Stiftung für Bären im Schwarzwald sehe das nämlich anders aus. Sabrina Reimann von der dortigen Parkleitung, die gerade im Eichsfeld zu Besuch ist, berichtete von einer kompletten aktuellen Schließung dort. Man habe gar keine Einnahmen zurzeit. Sabrina Schröder sprach von Gästen aus Leipzig, Jena, Hannover oder Braunschweig, die den Weg in diesem Jahr in den Park gefunden hatten. „Wir haben aber auch viel mehr Jahreskarten an Menschen aus der Region verkaufen können.“ Der Dauergast, den man gern aufgenommen hätte, kam aber leider nicht. Zur Aufnahme einer 27 Jahre alten Bärin aus dem Tierpark Gotha stand man mit der dortigen Leitung im Gespräch. Man hätte das Tier gern genommen, wenn der Tierpark im Gegenzug vollständig auf eine Bärenhaltung verzichtet hätte. Das stieß den Gothaern aber sauer auf, sodass zeitweise jegliche Kommunikation unterbrochen war. Sabrina Schröder ist glücklich über eine erneute Gesprächsbereitschaft.