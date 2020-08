Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urteil im Eichsfelder Pferderipper-Prozess: Zwei Jahre Bewährung

Es war im März 2015, als eine brutale Tierquälerei das Eichsfeld erschütterte. Auf einer Weide unter dem Iberg in Heiligenstadt lag in einem Unterstand ein Pony. Es wurde zu Tode gequält. Ein zweites Pferd trug eine Stichwunde am Hals davon, konnte sich aber gegen den Täter wehren. Pferdebesitzer in der Region liefen nächtelang Streife auf ihren Weiden, niemand konnte sicher sein, ob der Täter ein zweites oder drittes Mal zuschlägt.