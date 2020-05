In der Frauenschutzwohnung des DRK finden Betroffene Rat und Unterstützung.

Eichsfeld. Polizeichef Dietmar Kaiser spricht häusliche Gewalt in der Corona-Krise an und hat Tipps für Hilfesuchende.

Verbale Attacken und Schläge

Die Corona-Pandemie hinterlässt im Eichsfeld Spuren, und zwar nicht nur in der Wirtschaft, im Handel oder in der Gastronomie, sondern auch in Familien. „Es gibt keine deutliche Steigerung der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, aber es gibt eine Veränderung“, sagt Dietmar Kaiser, Leiter der Polizeiinspektion Eichsfeld. Doch er räumt gleichzeitig ein, dass für statistische Feststellungen ein Zeitraum von zehn Wochen nicht valide, nicht zuverlässig ist. „Deshalb sind einige Zahlen, mit denen momentan im Rahmen der Corona-Pandemie um sich geworfen wird, wichtig, zeigen aber nur Tendenzen und sind keine zuverlässigen Aussagen“, lautet sein erstes Fazit – und er verweist darauf, dass er Polizeibeamter sei, kein Statistiker. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

In zehn Wochen im gleichen Zeitraum des Vorjahres gab es laut Kaiser 15 als häusliche Gewalt gekennzeichnete Einsätze bei Straftaten, in den vergangenen zehn Wochen waren es 19.

„Allein durch den Kalender, nämlich die deutlich unterschiedliche Positionierung der Feiertage, durch das Wetter und viele andere Einflussfaktoren unterscheiden sich diese zehn Wochen im März und April bis Mitte Mai 2019 und 2020 deutlich“, hat er festgestellt. Aber sie unterschieden sich eben auch durch Corona. „Dazu kommt die Unsicherheit: Hat auch jeder Kollege, jede Kollegin an genau diese Kennzeichnung der Datei gedacht?“ Trotzdem bedeuteten vier Anzeigen mehr eine Steigerung um etwa 20 Prozent.

Neben Schlägen gibt es auch Demütigungen und viele Fragen

Im gleichen Zeitraum, so Dietmar Kaiser, habe sich die Zahl der Einsätze mit Straftatverdacht im Eichsfeld nur um knapp zehn Prozent erhöht. Gerade in einer Zeit der sozialen Distanzierung komme emotional noch hinzu, dass die Hemmschwelle, eine Straftat zur Anzeige zu bringen, noch größer sei. Diese Aspekte machen dem Polizeichef allerdings deutlich, dass er ein Auge auf die Entwicklung haben muss.

Denn immer wieder liest er: „Sie hat mich geschlagen und getreten, er gibt mir kein Geld oder teilt mir Geld in Cent-Beträgen zu, um mich zu demütigen.“ Er hört aber auch beispielsweise von einer Frau, dass ihr Mann alles Geschirr, das der meint unnütz zu sein, zerschlägt. Für die Familie bleibt nur das Nötigste übrig. Und der Mann wird sauer, wenn nicht gleich alles abgewaschen ist.

Außerdem stehen viele Fragen im Raum, unter anderem die, wovon der Strom bezahlt werden soll. Dietmar Kaiser weiß, dass sich die Frau nicht traut, mit einem Anwalt über die Probleme zu reden.

Doch was sollten Opfer von häuslicher Gewalt tun? „In der akuten Situation, wenn geschlagen, getreten, zerrissen oder zerschlagen wird, die 110 anrufen. Diese konkreten Situationen bedürfen sofortiger Hilfe. Die Polizisten sind heute alle in der notwendigen Reaktion darauf ausgebildet. Zudem haben das Jugendamt und Gesundheitsamt Bereitschaftsdienste, die erreichbar sind und helfen“, erklärt Dietmar Kaiser. Und er versichert, dass die Polizei in solchen Fällen schnell kommen werde.

Meist würden gegen den Verursacher eine Wohnungsverweisung, also ein Platzverweis für Wohnung und Umfeld für maximal zehn Tage, ausgesprochen. Das sei wichtig und richtig. Und der Polizeichef rät Betroffenen: „Machen Sie sich als Opfer und Geschädigte keine Gedanken, wo er dann sein Dach findet. Letztlich ist für obdachlos gewordene Personen in der Gemeinde immer die entsprechende Verwaltung zuständig. Und die wird es dann auch tun, wenn anders keine Unterkunft zu finden ist.“

Wichtig sei es, diese zehn Tage zu nutzen und Voraussetzungen zu schaffen, damit danach die Gewalt ein dauerhaftes Ende hat.

Ansprechpartner in schwierigen Situationen

Dietmar Kaiser verweist zudem auf die Interventionsstelle, die berät und auch weitere Institutionen benennen kann, die als Ansprechpartner dienen. „Für die Interventionsstelle ist es das Wichtigste, dass sich die oder der Betroffene entschließt, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und sich nicht einem imaginären Schicksal zu ergeben“, sagt er. Oft werde eine einstweilige Verfügung des Amtsgerichtes das erste Ergebnis sein. Die liege dann in Kopie unter Verschluss bei der Polizei, damit diese reagieren könne, wenn ein erneuter Anruf oder Vorfall komme.

Unterstützung bieten Opfern auch das Jugendamt oder der Weiße Ring. Und vielleicht gibt es Freunde, Verwandte, Nachbarn oder Arbeitskollegen, denen man sich in der schwierigen Situation anvertrauen kann. Nicht zuletzt gibt es im Eichsfeld die Frauen- und Kinderschutzwohnung des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes, die Hilfe und Unterstützung gewährt. In den vergangenen Corona-Wochen gab es dort jedoch kaum eine Aufnahme von Betroffenen.

Aufgrund der Pandemie trauten sich viele einfach nicht aus dem Haus. Der gesundheitliche Aspekt bildete bei den Opfern eine Hemmschwelle. Die Entscheidung zu treffen, das eigene Umfeld wegen häuslicher Gewalt zu verlassen, finanzielle Sorgen zu haben, die Unsicherheiten durch den Virus und dann noch in ein neues Domizil zu gehen, das man nicht einschätzen könne, das sei nicht einfach, berichtet die dortige Sozialarbeiterin. Sie rät trotzdem dazu, sich Hilfe zu suchen und betont ausdrücklich, dass die Frauen- und Kinderschutzwohnung telefonisch 24 Stunden am Tag erreichbar ist.

Kontakte Frauen und Kinderschutzwohnung, Telefon: 03605/ 51 87 98 Interventionsstelle, Telefon: 03631/ 46 755, 46 756 oder 46 757