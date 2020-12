Verband Eichsfelder Kessel investiert zehn Millionen Euro

Zehn Millionen Euro will der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZ) Eichsfelder Kessel 2021 investieren. Einstimmig beschloss das die Verbandsversammlung und bewies einmal mehr, dass sie eine Solidargemeinschaft ist. „Wir versuchen, in allen Mitgliedsgemeinden zu investieren“, sagt Geschäftsleiter Oliver Thiele. Freuen dürften die Worte manchen Bürgermeister, der so ein Gemeinschaftswerk angehen kann und eine Straße später nicht noch einmal aufreißen muss.

Größtes Projekt ist der Bau der Kläranlage Weißenborn für 3,9 Millionen Euro. 2021 fließen 1,2 Millionen. Die Anlage soll nächstes Jahr fertiggestellt werden, im Frühjahr startet der Probebetrieb. In Niederorschel werden 1,25 Millionen Euro investiert. Drittes Großprojekt: die Neuordnung der Transportleitungen zwischen Gerterode und Vollenborn. 590.000 Euro werden nächstes Jahr verbaut.

Landgemeinde Sonnenstein

In Weißenborn geht es nicht nur an der Kläranlage weiter, auch die Kanalisation wird ausgebaut, verbunden mit der Neuordnung der Trinkwasserversorgung im Bereich „Unterm Berge“.

In Holungen plant der Verband Arbeiten in der Sonder- und Winkelstraße bis zur Hauptstraße.

In Bockelnhagen steht nach der Errichtung des Transportsammlers dieses Jahr der erste Bauabschnitt in der Hauptstraße bis zur Schulenbergstraße im Plan. Ob die Maßnahme 2021 umgesetzt werden kann, ist auf Grund der fehlenden Fördermittelzusage durch den Freistaat noch nicht endgültig klar.

Landgemeinde Am Ohmberg

In Neustadt werden die Feldstraße und der Knickberg abwassertechnisch erschlossen. Im Zuge der Maßnahme geht es zudem an die vorhandenen Trinkwasserhausanschlüsse, und in der Feldstraße auch wird die Trinkwasserleitung erneuert.

In Bischofferode in der Thomas-Müntzer-Siedlung soll die in diesem Jahr begonnene Baumaßnahme fortgesetzt und auch abgeschlossen werden.

Der Bau der Trinkwasserleitung in Großbodungen entlang der Chaussee bis zur Splittersiedlung Zoll wird 2021 beendet. „Die letztgenannte Maßnahme steht auch im Zusammenhang mit der Schaffung eines vollständigen Verbundsystems in der Trinkwasserversorgung, um die Versorgungssicherheit und Redundanz weiter zu erhöhen. Zum gleichen Zweck findet die Ertüchtigung des Brunnens Großbodungen statt, um weiter langfristig die vorhandene Wasserressource zur Versorgung der Ortslage Großbodungen zu nutzen“, sagt Thiele.

Gemeinde Niederorschel

Drei Vorhaben sind in der Einheitsgemeinde geplant. Die Aufträge dafür wurden bereits vergeben beziehungsweise steht deren Planung kurz vor dem Abschluss. Kern ist der Neubau der Trink- und Abwassersysteme im Bereich der Niederorscheler Hauptstraße. Es ist der dritte Bauabschnitt.

In Hausen wird der Kreuzungsbereich der Mitteldorf-, Bahnhof- und Schulstraße ins Visier genommen.

Weiter geht es in Gerterode, wo am Transportsammler bis zum Platz der LPG gebaut werden soll, um danach im Dorf die abwassertechnische Erschließung vorzunehmen. Laut Thiele kann so der Anschlussgrad an die Kläranlage Bernterode erhöht werden. Außerdem diene der Transportsammler zur geplanten Überleitung des Abwassers aus Vollenborn. Die dafür erforderlichen Baumaßnahmen sind im frühen Planungsstadium.

In Deuna geht es um den Anschluss des Altenheimgebäudes an die Kanalisation sowie die Erneuerung der Trinkwasserleitung. Parallel zum Ausbau der Kreisstraße zwischen Deuna und Sollstedt wird der WAZ die Transportleitungen zwischen der Trinkwasseraufbereitungsanlage Gerterode und Vollenborn erneuern.

In der Einheitsgemeinde wird zudem eine Photovoltaik-Anlage an der Trinkwasseraufbereitungsanlage Osterberg installiert.

Haynrode

In der Grabenstraße werden die Trinkwasserleitung sowie die Kanalisation neu geordnet, wobei auch das unverschmutzte Außengebietswasser der Gemeinde so abgeleitet wird, dass es nicht mehr in die Kläranlage Haynrode kommt.

Kirchworbis

Hier findet der Ausbau in der Forststraße statt.

Leinefelde-Worbis

In Worbis ist die Trinkwasserleitung in der Lessingstraße ein Sorgenkind und muss unbedingt erneuert werden. Kosten: 126.000 Euro. In den Vorjahren gab es vermehrt Rohrbrüche, die zu Problemen in den angrenzenden Häusern führten.

Kanalbauarbeiten stehen in der Birkunger Schulzengasse an.

In Leinefelde gehen die Planungen zur energetischen und abwassertechnischen Sanierung der Kläranlage auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2024 weiter. Der WAZ erhielt für vier von fünf geplanten Baumaßnahmen Fördermittelzusagen des Freistaates.

Bernterode

Konsequent will der Zweckverband sein innovatives Energiekonzept Inewa umsetzen. daher wird auf der Kläranlage Bernterode eine Photovoltaik-Anlage errichtet.