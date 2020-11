In der umfangreichen Regionalliteratur des Eichsfeldes gibt es ein Buch, das jedes Mal, wenn es neu aufgelegt wird, fast sofort wieder vergriffen ist. Es trägt den Titel „Verlorene Kulturstätten im Eichsfeld 1945 bis 1989“.

Kurz nach der Wende hatten sich die beiden Kirchworbiser Autoren Volker Große und Gunter Römer auf die Spuren historischer Gebäude im Eichsfeld begeben, die viele Jahrzehnte prägend waren, aber die zwischen den Jahren 1945 und 1989 im Zuge der Bodenreform und im Grenzbereich gezielt abgerissen oder bewusst dem Verfall anheim gegeben wurden. 2004 stellten sie ihre Recherchen in einer großen Sonderausstellung im Eichsfeldmuseum vor. Wegen der hohen Resonanz entschlossen sich damals die beiden, aus all diesem Material ein Buch zu machen. Das erschien 2006 im Eichsfeld-Verlag, herausgegeben hat es Maik Pinkert im Auftrag des Bischöflichen Geistlichen Kommissariates Heiligenstadt. Auf 256 Seiten sind die Schicksale der Gebäude erzählt und fotodokumentiert. Es finden sich Ansichten von der Hansteiner Villa in Bornhagen bis zum Rittergut Oberhof in Silkerode oder dem alten Zollhaus in Kella. Auch wie ein prächtiges Gebäude wie das Gut Keudelstein 1965 ein Opfer der Grenzsicherung wurde, ist beschrieben. Die Orte sind alphabetisch gelistet, sodass jeder schnell seinen Heimatort finden kann, es gibt zudem einen Anhang mit Farbfotos.

Die Nachfrage bleibt

Kurz nachdem das Buch 2006 erschien, war es restlos vergriffen. Noch im gleichen Jahr gab es eine zweite erweiterte Auflage. Wieder sofort weg. 2010 erschien die dritte, unveränderte Auflage. Wieder das gleiche. 2015 hatte bereits Karin Bohm-Lancé, die damalige Inhaberin der Eichsfelder Bücherstube 300 Exemplare auf eigene Kosten nachdrucken lassen. Erneut alles weg. Aber die Nachfrage blieb.

Darum hat Steffen Preiß, der heute die Bücherstube und die Buchwelt in Leinefelde führt, mit Alfons Montag vom Eichsfeld-Verlag Kontakt aufgenommen und gefragt, ob es wieder einmal die Möglichkeit eines weiteren Nachdruckes gebe. „Der Verlag war sehr gern bereit“, freut sich Preiß. Die Bücher sind druckfrisch bei ihm eingetroffen. Und es ist wieder der Nachdruck der dritten, unveränderten Auflage. Aber man sollte schnell sein, denn womöglich ergeht es diesem Nachdruck wie allen Vorgängern. Restlos weg.