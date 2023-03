Verursacher fährt nach Unfall im Eichsfeld einfach weiter

Hennigerode. Sachschaden entstand bei einem Unfall zwischen Weidenbach und Mackenrode.

Schaden in Höhe von 1500 Euro hat ein Unbekannter mit seinem Auto angerichtet. Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr war ein Mann (25) mit seinem weißen VW Golf auf der die L 1004 zwischen Weidenbach und Mackenrode unterwegs. Auf Höhe Hennigerode kam ihm ein silberner Pkw fast in der Mitte der Straße entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten mit den Außenspiegeln. Der Fahrer des silbernen Fahrzeuges fuhr aber einfach weiter.