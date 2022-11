Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Leinefelde

Die Feuerwehr in Leinefelde wurde am frühen Samstagmorgen alarmiert. (Symbolfoto)

Leinefelde-Worbis. Vermutlich eine Kerze war der Auslöser für den Wohnungsbrand am frühen Morgen, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Bei einem Wohnungsbrand in Leinefelde sind am frühen Samstagmorgen vier Personen verletzt worden. Grund für das Feuer in der Mühlhäuser Chaussee sei vermutlich eine Kerze, die vergessen wurde zu löschen, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach zogen sich sowohl die Mutter als auch ihre Kinder im Alter von 18, 17 und 15 Jahren eine Rauchvergiftung zu und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass sich der Brand auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus ausbreitete. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt.