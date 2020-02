Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorbereitungist alles

Ein Unglück auf Burg Gleichenstein in dem Ausmaß, wie es Feuerwehr, THW und DRK am Wochenende geprobt haben, will man sich nicht vorstellen – nirgendwo. Umso wichtiger ist es dann, dass alle Einsatzkräfte im Ernstfall wissen, was zu tun ist, und dass die Zusammenarbeit klappt. Deshalb sind solche großangelegten Übungen so wichtig. Auch damit Feuerwehrkameraden, die ja fast ausschließlich ehrenamtlich unterwegs sind, Ausnahmesituationen gefasster gegenüber stehen können.

Es ist tatsächlich schade, dass keine Eichsfelder Feuerwehr am Samstag mit vor Ort war. Natürlich ist es verständlich, dass das alles ein riesen Aufwand ist. Die Einsatzbereitschaft nach so einer Aktion wieder herzustellen, dauert fast so lange wie die Übung selbst. Schläuche, Autos, Kleidung müssen gereinigt werden zum Beispiel. Dass das für Ehrenamtler eine Herausforderung ist, ist nachvollziehbar. Trotzdem wäre es vielleicht möglich gewesen, einige Kameraden als Beobachter zur Übung zu schicken. Einfach, um mitreden zu können. Man kann nur hoffen, dass sich die Einsatzkräfte von Samstag mit den ortsansässigen noch kurzschließen, damit wenigstens die Erfahrungen an die Leute weiter gegeben werden können, die bei einem Unglück auf dem Gleichenstein ausrücken müssen.