Vorlesetag in Gernrode mal etwas anders

Während sonst zum Vorlesetag Gäste in die Schulen kamen, mussten sich diese dieses Mal aufgrund der Corona-Pandemie etwas einfallen lassen. Und das tat man an der Grundschule in Gernrode. Passend zum Jahresthema „Europa und die Welt“ las der ehemalige Europaabgeordnete Rolf Berend (CDU), der im Dorf wohnt, Märchen aus verschiedenen Ländern und nahm die jungen Zuhörer mit auf eine geografische und kulturelle Entdeckungsreise durch europäische Länder und außerdem mit ins Europäische Parlament.

„Der Vorlesetag konnte in diesem Jahr wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht wie gewohnt stattfinden. So beschlossen die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule, das geplante Vorhaben digital zu verwirklichen, was letztendlich bei allen Schülern von der ersten bis vierten Klasse für viel Interesse, Aufmerksamkeit und gespanntes Mitverfolgen sorgte“, erzählt Grundschullehrerin Madeleine

Berend.

Der Politiker erzählte von den Abgeordneten, die aus 27 Ländern kommen. Da alle ihre eigene Sprache sprechen, war es für die Kleinen interessant zu erfahren, wie man sich untereinander verständigt. Und so lernten sie auch gleich, wie wichtig es ist, neben der Muttersprache eine Fremdsprache zu erlernen. Rolf Berend riet den Mädchen und Jungen, so früh wie möglich damit zu beginnen, am besten schon in der ersten Klasse.

Nachdem er die Kinder mit europäischen Märchen begeistert hatte, wartete auf sie zum Abschluss des Vorlesetages noch ein Rätselspaß. „Rolf Berend las den Aufsatz eines Grundschülers vor, der mit seinen Eltern im Urlaub in Spanien war und der unter der Überschrift ,Mein schönstes Ferienerlebnis’ stand. Die Kinder sollten dann herausfinden, welche inhaltlichen Fehler dem Aufsatzschreiber unterlaufen waren und wo er einiges doch offensichtlich miteinander verwechselt hatte“, so Madeleine Berend.

Zum Abschluss der Runde zog der ehemalige Parlamentarier eine positive Bilanz: „Solche Aktionstage zeigen, dass durch Kreativität und Leidenschaft jungen Menschen gezeigt werden kann, wie schön und wichtig Vorlesen ist. Ich bin überzeugt, dass dadurch bei den Kindern Begeisterung für das Lesen geweckt werden kann, wenn sie bereits früh mit dem geschriebenen und erzähltem Wort in Kontakt kommen“, so der Eichsfelder.