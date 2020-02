Vortrag über Amphibien im Kompetenzzentrum Worbis

Die Gelbbauchunke ist ein echter Verlierer der Klimaerwärmung. Die extreme Trockenheit des Sommers hat die Laichgewässer (flache Tümpel, wassergefüllte Wagenspuren, Wasseransammlungen in Steinbrüchen usw.) austrocknen lassen, so dass in diesem Jahr im Eichsfeld und in dessen Randgebieten keine erfolgreiche Fortpflanzung erfolgen konnte.