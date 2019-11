Reifenstein. Oberärztin klärt am 4. Dezember darüber auf, wie Schlaganfall entsteht und was im Ernstfall medizinisch getan werden kann.

Vortrag zum Thema Schlaganfall in Reifenstein

Je früher ein Schlaganfall-Patient die richtige Behandlung bekommt, desto größer ist die Chance, bleibende Schäden zu vermeiden. Ursula Oelke, Oberärztin der Inneren Medizin des Eichsfeld-Klinikums, geht beim nächsten Gesundheitsdialog am 4. Dezember der Frage nach, wie ein Schlaganfall entsteht, welche Symptome darauf hindeuten und wie man sich vor einem Schlaganfall schützen kann. In spezialisierten Einrichtungen (Stroke Units) können Schlaganfallpatienten bestmöglich versorgt werden. Im ländlichen Raum stellen auch telemedizinische Schlaganfallnetzwerke, sogenannte Telestroke-Netzwerke, eine gute Versorgung sicher. Seit 2015 gibt es am Eichsfeld-Klinikum eine Stroke Unit in Heiligenstadt. Zudem erklärt die Oberärztin im Vortrag das Zusammenspiel zwischen Telemedizin und Telenetzwerken sowie die Kooperation mit dem Ökumenischen Hainich Klinikum Mühlhausen, weil im Sinne der Patienten für eine schnelle und kompetente Therapieentscheidung jede Minute zählt. Der Vortrag „Wenn jede Minute zählt – Alles rund um den Schlaganfall“ im Lehrsaal des Hauses Reifenstein beginnt um 18 Uhr.