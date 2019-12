Freitag soll es wieder freie Fahrt am Autobahnzubringer in Heiligenstadt geben, vielleicht sogar schon Donnerstagabend.

Heiligenstadt. Noch diese Woche wieder freie Fahrt am neuen Gewerbegebiet A 38 Ost in Heiligenstadt

Vorzeitige Freigabe

Vorzeitig, nämlich schon am kommenden Freitag, 13. Dezember, wird die Baustelle am Autobahnzubringer zur A 38 in Heiligenstadt ein Ende haben. „Möglicherweise sogar schon Donnerstagabend“, kündigte Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) an. Damit ist auch die Abfahrt der A 38 aus Richtung Göttingen wieder frei. Grund für die Ampel und die Beeinträchtigungen waren der Bau einer Querungshilfe für Fußgänger über die neue Straße des zukünftigen Gewerbegebietes A 38 Ost, die an den Kreisverkehr angeschlossen wurde. Dafür war eine temporäre Umverlegung der Fahrbahn mit Baustellenampel, und Sperrung der Autobahnabfahrt nötig gewesen.