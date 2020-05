Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wann wird Schönau endlich vor Hochwasser geschützt?

Das kleine Rinnsal in der Dorfmitte von Schönau gaukelt Sicherheit vor. Es scheint unvorstellbar, dass sich das gluckernde Bächlein bei Starkregen in einen reißenden Fluss verwandeln kann und in schöner Regelmäßigkeit die Häuser unter Wasser setzt. 2015 stand das Wasser bis zu zwei Metern hoch in den Häusern.

Seit vielen Jahren kämpfen die „Goldengel“, so lautet der Spitzname der Schönauer, um Förderung für den Hochwasserschutz. Ihr Problem: Der Schwobbach zählt nicht zu den Gewässern erster Ordnung, auch ist Schönau bislang noch nicht als Risikogebiet eingestuft. Ein Hochwasserschutzkonzept war bereits 2007 erarbeitet worden, als es um die Planung erster Maßnahmen ging, hieß es, es sei veraltet. Wieder ließ die Gemeinde Uder, zu der Schönau als Ortsteil zählt, ein neues Konzept erarbeiten. Die Verwaltung meldete Schönau für die Förderung an. Aber als es langsam ernst werden sollte, hieß es plötzlich, dass es neue Förderrichtlinien gebe. Schönau konnte sich nicht einmal erneut registrieren.

Vor einigen Monaten hatte sich Uders Bürgermeister Gerhard Martin an den Eichsfelder Landtagsabgeordneten Thadäus König (CDU) gewandt, der sich das Problem vor Ort ansah. Gestern nun reiste er mit Staatssekretär Olaf Möller (Grüne), Patrik Heinzel vom Thüringer Umweltministerium und Simone Ring von der Thüringer Aufbaubank an, um vor Ort klären zu lassen, warum Schönau das Problem überhaupt hat.

Die Autobahn mit ihren Anlagen und auch ein neuer Kuhstall hätten für enorme Flächenversiegelung oberhalb Schönaus gesorgt, erklärte Martin. Das Wasser kann dort nicht mehr versickern, sondern sammelt sich im Schwobbach und seinen Zuläufen. Doch die Brücke im Ort als auch der Durchlass unter der Bahnlinie sind zu eng im Querschnitt, um die anfallenden Wassermassen bei Starkregen sicher zur Leine zu bringen. Das Dorf steht regelmäßig unter Wasser. Die Bewohner und auch die Verwaltung wissen nicht mehr, was sie tun sollen, um Fördermittel zu bekommen.

Vor allem bewege man sich genehmigungstechnisch im Kreis, so Uders Bauamtschefin Birgit Hausmann. Irgendwie ginge eins immer nicht ohne das andere. Gern hätten die Schönauer und der Bürgermeister am Mittwoch eine Förderzusage vor Ort bekommen. „Aber die können wir nicht geben“, sagte Möller klipp und klar. Das derzeitige Programm laufe 2022 aus, in dem noch EU-Fördermittel vergeben werden können. Aber bis dahin müsste auch eine Baumaßnahme bereits umgesetzt sein. „Es geht schon damit los, dass sich eine kleine Gemeinde die Planungsfinanzierung kaum leisten kann“, so Martin. Würde dann nicht gefördert, bliebe sie auf den Kosten sitzen. Es sei fraglich, ob Schönau überhaupt ins Programm aufgenommen werden kann. Aber das ist das Ziel. Auch andere Gemeinden in Thüringen warten auf Fördermittel, bestätigte Simone Ring. Eine klare Aussage zur Förderung oder der Aufnahme ins Programm aber gab niemand.

Patrik Heinzel verwies darauf, dass ein Hochwasserschutzkonzept noch keine Genehmigungsplanung sei. Er verwies auf den Landkreis und die untere Wasserbehörde. „Da waren wir bereits“, wurde Martin sauer. Und es sei auch unklar, ob eine vorfristige Genehmigungsplanung nicht sogar förderschädlich sei, meinte Hausmann. Da konnte Simone Ring beruhigen. Das habe keine Auswirkungen auf eine Zusage. Das würde sie auch schriftlich geben.

Wichtig ist den Schönauern nun, dass ein Regenrückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von rund 55.000 Kubikmetern oberhalb des Dorfes errichtet wird. Das würde die Lage schon einmal beträchtlich entspannen, wenn auch nicht komplett lösen. Drei Bauabschnitte soll es insgesamt geben. „Vom Land her kann ich zusagen, dass wir alles regeln, was wir als Land regeln können“, so Möller. „Ich nehme die Brisanz der Sache hier mit nach Erfurt.“ Er, Patrik Heinzel und Simone Ring gaben die dringende Empfehlung, sich sofort mit dem Landkreis in Verbindung zu setzen und klären zu lassen, ob der Bau des Regenrückhaltebeckens genehmigungsfähig sei, wenn ja, sofort eine Genehmigungsplanung zu beauftragen und mit ihr sich erneut ans Land zu wenden. „Vielleicht, wenn alles gut läuft, könnte Schönau es dann schaffen“, hieß es. Um diese Gespräche, so kündigte Martin an, werde er sich gleich am Donnerstag kümmern.