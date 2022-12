Weihbischof verpackt in Dingelstädt Bücher

Dingelstädt. Geschenkpapier mit Motiven aus Thüringen für guten Zweck

Bücher wird Weihbischof Reinhard Hauke in der Dingelstädter Buchhandlung Strecker am Donnerstag, 8. Dezember, einpacken. Die Aktion läuft im Rahmen der Spendenaktion „Heimat schenken“ für das im Bau befindliche Caritashospiz „Mutter Teresa“ in Heiligenstadt.

Von 14.30 bis 15 Uhr können Kunden sich ihre Bücher von Hauke in das mit Thüringer Sehenswürdigkeiten versehene Geschenkpapier einschlagen lassen. Es wurde eigens für die Spendenaktion kreiert. Unter anderem ist auch die Wallfahrtskapelle in Etzelsbach zu sehen. Der Erlös kommt dem neuen Caritashospiz mit 12 Plätzen zugute. Für viele Menschen gehörten zum Begriff Heimat auch Vertrautheit, Freundschaft und Menschen, die füreinander da sind, heißt es.