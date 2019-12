Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtliche A-cappella-Musik in Lutter, Kreuzebra und Dingelstädt

Am zweiten Adventswochenende wird das Vocalensemble Phonova Wernigerode im Eichsfeld zu Gast sein. Es lädt zu seinen Adventskonzerten am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr, in die Kirche nach Lutter und am Sonntag, 8. Dezember, um 14 Uhr, in die Kirche nach Kreuzebra ein. Zudem gestaltet der Chor an diesem Sonntag um 10.30 Uhr den Gottesdienst in St. Gertrud in Dingelstädt. Es werden adventliche und weihnachtliche Lieder aus verschiedenen Ländern und Epochen zu hören sein. Die Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Gegründet wurde dieser junge Frauenkammerchor 2009 vom langjährigen Leiter Bertram Zwerschke und dessen Frau Heidrun sowie ehemaligen Sängerinnen des Rundfunkjugendchores und Mädchenchores Wernigerode, die auch nach ihrer schulischen Laufbahn A-cappella-Musik auf hohem Niveau aufführen wollten.

Im Laufe der Jahre öffnete sich der Chor auch für begabte Sängerinnen, die nicht das Landesgymnasium für Musik in Wernigerode besucht hatten. Da die Mitglieder des Ensembles deutschlandweit verstreut leben, findet sich der Chor projektweise an mehreren Wochenenden im Jahr zu Proben- und Konzertwochenenden zusammen, um das umfangreiche Repertoire zu pflegen und zu erweitern.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um eine Spende am Ausgang wird aber gebeten. Die Einnahmen des Konzertes in Kreuzebra kommen zur Hälfte der Restaurierung der Knauf-Orgel zugute.