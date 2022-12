Hülfensberg. Mandolinenorchester Eichsfeldia Struth stimmt auf das Fest ein.

Wie jedes Jahr am dritten Advent spielt das Mandolinenorchester Eichsfeldia Struth auch in diesem auf dem Hülfensberg. Nach zweijähriger Pause freuen sich die Franziskaner ganz besonders, die Gäste am Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr mit weihnachtlichen Klängen auf das Fest einzustimmen. Der Eintritt ist kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Pilgersaal.