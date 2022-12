Weihnachtsbaum im Eichsfeld selbst schlagen

Der diesjährige Weihnachtsbaumverkauf des Thüringer Forstamts Leinefelde findet am 10. Dezember in der Forstbaumschule Breitenworbis statt.

Eichsfeld. Möglichkeiten gibt es in Breitenworbis und Heiligenstadt.

Es wird langsam Zeit, an den Weihnachtsbaum für das Fest zu denken. Am Samstag, 10. Dezember, findet der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf in der Forstbaumschule Breitenworbis statt, teilt das Forstamt Leinefelde mit. Zwischen 9 und 16 Uhr können die Bäume wieder selbst geschlagen werden. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Das Team der Forstbaumschule Breitenworbis,das auch jederzeit mit Rat und Tat beim Baumschlagen hilft, freut sich auf die Besucher, .

Bei der Stadt Heiligenstadt öffnen sich die Weihnachtsbaum-Türen eine Woche später. Am Samstag, 17. Dezember, dürfen von 9 bis 15 Uhr auf der Plantage beim Forsthaus Kellner Nordmanntannen selbst geschlagen werden. Wo genau es ist, wird ausgeschildert. Ein Baum unter zwei Meter Höhe kostet 25 Euro, über zwei Meter dann 30 Euro, teilt die Stadt mit.