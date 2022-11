Die Kirche St. Dionysius in Hundeshagen.

Weihnachtskonzert in Hundeshagen

Hundeshagen. Katholische Kirchengemeinde lädt Interessierte ein.

Zum Weihnachtskonzert mit den fünf Profi-Blechbläsern von Classic Brass lädt die katholische Kirchengemeinde am Montag, 28. November, in die Kirche Sankt Dionysius in Hundeshagen ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und steht unter dem Titel „Es ist ein Ros‘ entsprungen“.

Freuen darf sich das Publikum auf deutsche und internationale Weihnachtslieder, Auszüge aus dem „Weihnachtsoratorium“ und dem „Messias“ sowie instrumentale Weihnachtsklassiker.

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten. Wer Fragen hat, kann sich gern an Pfarrer Tobias Reinhold unter der Telefonnummer: 036071/801 16 wenden.