Weihnachtsmarkt in Heiligenstadt ist abgesagt

Lichterglanz und Märchenzauber im Advent wird es es in diesem Jahr in Heiligenstadt wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt.

„Aufgrund der im Landkreis weiterhin angespannten Lage wegen der Corona-Pandemie können wir in Heilbad Heiligenstadt leider keinen Weihnachtsmarkt durchführen“, teilte am Donnerstag Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) mit. Weihnachtliche Dekoration und Beleuchtung, verbunden mit entsprechender Musik sollen aber trotzdem wie in jedem Dezember für ein vorweihnachtliches Ambiente in der Innenstadt sorgen.