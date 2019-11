Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt

„Silke hat sich umgebracht.“ Ein kurzer Satz, der das Leben einer jungen Frau aus den Fugen geraten ließ. Die heute 28-jährige Maira Stork aus dem westfälischen Schlangen war 23 Jahre alt und noch Studentin, als ihre unter Depressionen leidende, in einer Klinik behandelte Mutter während eines Wochenendurlaubs ihrem Leben mit eigener Hand abrupt ein Ende setzte.

Noch am Freitag hatte sie bis tief in die Nacht im Kunstraum der Klinik an einem Bild gearbeitet, es am Sonnabend mit nach Hause genommen und am Sonntag den unwiderruflichen Schritt getan. Schuldgefühle, Fragen, Trauer, Wut, Enttäuschung, Ängste stürmten auf die geschockte, verzweifelte Tochter ein. Die Emotionen spielten verrückt, wie sie es selbst formulierte. Hätte ihr etwas auffallen müssen am Verhalten ihrer Mutter? Hatte sie sie oft genug besucht? Was hatte sie falsch gemacht? Hatte sie als Tochter versagt? Warum hat die wichtigste Person in ihrem Leben sie allein gelassen?

Professionelle Hilfe zur Bewältigung

Maira Stork holte sich professionelle Hilfe zur Trauerbegleitung und -bewältigung. Und sie schrieb ihr Buch „Seitdem ist alles anders – Wegweiser nach dem Suizid eines Angehörigen“. Als Gast des Eichsfeldforums wurde sie am Donnerstag im Marcel-Callo-Haus begrüßt.

Maria Anhalt, Ansprechpartnerin für die Veranstaltungsreihe, hatte bei der Ankündigung des Abends auch diese Meinung gehört: Besucher, die das Eichsfeldforum sehr gern für ihre Bildung nutzen, baten um Verständnis dafür, dass sie angesichts des schwierigen, sie tief berührenden Themas nicht in der Lage seien zu kommen.

Niklas Wagner, Leiter der Erfurter Bistumsakademie Katholisches Forum im Land Thüringen, bestätigte, was auch Maira Stork unterstrich: Immer noch werde das Thema Suizid in unserer Gesellschaft in die Tabu-Ecke gestellt. Die Statistik sagt aus: Weltweit wählen 800.000 Menschen jährlich den Freitod, davon sind es in Deutschland 10.000.

Buch mit leeren Seiten für Gedanken

Diese Menschen verlassen unsere Welt allein, zurück bleiben Trauernde, nach dem Verstehen der Situation Suchende. Im Buch gibt es einige leere Seiten, damit die Menschen, die es lesen, die Möglichkeit haben, ihre eigenen Gedanken festzuhalten.

Maira Stork spricht ihre Leser mit Du an, was von Anfang an Vertrautheit herstellt. Als sie sich gefragt habe, ob sie überhaupt über ihre Probleme offen sprechen dürfe, sei ihre Antwort ein klares „Ja“ gewesen: „Ja, du darfst das nicht nur, du musst!“

„Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden“, zitierte sie eine Freundin. Ein Rat der Autorin an betroffene Angehörige lautet: Sich nie für seine Gefühle schämen, nicht die Tränen runterschlucken, denn ständiges Verdrängen macht kaputt.

In einer Phase, als ihr das eigene Leben nicht mehr lebenswert erschien, sah sie es als Herausforderung an, jeden Morgen aufzustehen. Nie mehr werde sie der Mensch sein, der sie vorher war, aber sie sei stärker geworden. Loszulassen in der Trauer sei nicht gleichbedeutend mit Loszulassen in der Liebe zu dem Menschen, der nicht mehr da ist. „Wir werden uns für den Rest unseres Lebens erinnern“, hob Maira Stork hervor.

Ganz still war es während der kurzen Pause, bevor zur Diskussion eingeladen wurde. Zudem bot die Autorin an, nach der offiziellen Verabschiedung auf Wunsch als Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stehen, für Besucher mit einem persönlichen Anliegen. Eine Frau sprach aus, was viele im Raum bewegte: „Danke, dass Sie uns heute ein Stück mitgenommen haben.“