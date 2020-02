Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

WhatsApp und Video-Telefonie speziell für Senioren

Mit einem besonderen Angebot wendet sich das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt an Senioren. Es bietet eine Schulung zu verschiedenen Umgangs- und Kommunikationsformen mit Laptop, Tablet und Smartphone an. In der Senioren-Medien-Schulung lernen Großeltern, wie man mit WhatsApp kommuniziert oder im Internet einfach und schnell telefonieren kann – sogar mit Blickkontakt und weltweit. So können sie mit ihren Enkelkindern und Verwandten in Kontakt bleiben, auch wenn diese kilometerweit entfernt sind oder einfach keine Zeit für einen persönlichen Besuch haben. Großeltern, die ihre Enkelkinder aufgrund großer Entfernungen nicht regelmäßig sehen, können die Video-Telefonie auch nutzen, um die ersten Schritte des Enkelchens live mitzuerleben.

Die Schulung wird am Mittwoch, 4. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr angeboten. Eigene Handys, Laptops oder Tablets können mitgebracht werden, das ist aber nicht Bedingung. Die Mitarbeiter vom Kerbschen Berg freuen sich über schnelle Anmeldung, um besser planen zu können telefonisch unter 036075/690072 oder per E-Mail unter familienzentrum@kerbscher-berg.de.