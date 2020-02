Die Band Kinkerlitzchen gastiert zum zweiten Mal im Ratskeller in Heiligenstadt - in Zusammenarbeit mit dem Verein Weinsommer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wirtshausmusik bei gutem Wein im Ratskeller von Heiligenstadt

Für dumme Sprüche sind Heiko Lendeckel und Niels Thüne immer zu haben. Schließlich feuern sie von der Bühne selbst genügend davon ab. Die beiden sind die „Kinkerlitzchen“, die Band, die mit ihrer Wirtshausmusik gerade auf großer Welttournee durch das Eichsfeld ist. Jetzt steht ein Konzert in der Kreisstadt an. Heiko Lendeckel schiebt den Hut aus der Stirn. „Wir gehen zum Lachen in den Keller“, meint er mit einem verschmitzten Lächeln. „In den Ratskeller..

Bereits im vorigen Jahr, auch im März, hatten die Kinkerlitzchen und der Weinsommer-Verein aus Heiligenstadt ein Experiment gewagt: Funktioniert Wirtshausmusik eigentlich nur mit Wein? „Ja“, nicken die beiden. „Das funktioniert. Aber wir waren vorher skeptisch.“ Beides bestätigt nicht zuletzt Andreas Wölk, der Vorsitzende des Vereins Weinsommer, der jedes Jahr das Weinfest auf dem Heiligenstädter Friedensplatz veranstaltet und vorbereitet. „Wir haben schon gleich nach dem gemeinsamen Abend im Ratskeller beschlossen, dass das wiederholt werden muss“, erklärt er. Die Plätze hatten damals nicht gereicht.

Beim bevorstehenden Konzert aber – es soll am Samstag, 7. März, ab 20 Uhr stattfinden – soll tunlichst jeder einen Sitzplatz haben. Die Band will sich auf eine Mini-Bühne beschränken. „Ein mal zwei Meter“, sagt Heiko Lendeckel. „Das muss reichen.“ Der Rest des Konzertortes soll den Gästen vorbehalten bleiben. Ihnen und einem guten Tropfen. „Bei Wirtshausmusik ist es egal, was im Glas ist“, meint Heiko Lendeckel. Welche Rebsorten der Verein dieses Mal den Gästen kredenzen will, bleibt noch ein Geheimnis. „Ich kann nur versprechen: Es gibt auf keinen Fall Schund“, sagt Andreas Wölk.

Natürlich wird es an dem Abend Songs des ersten Albums der Kinkerlitzchen geben. „Vieles Bekanntes, aber auch Neues“, verrät Lendeckel. Es sei wieder ein bisschen etwas dazugekommen an Couplets und verrückten Nummern.

Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro am Marktplatz Heiligenstadt.