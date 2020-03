Auf einem Grundstück in Kalteneber Hinter der Kirche verbrannten ein Schuppen und ein Wohnwagen.

Kalteneber/Bleckenrode. Polizei schließt in Kalteneber eine Ursache durch Brandstiftung nicht aus. Traktorfahrer in Bleckenrode trägt Verletzungen davon.

Wohnmobil, Schuppen und Traktor in Flammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnmobil, Schuppen und Traktor in Flammen

Als am Freitagmorgen, um 5.36 Uhr, bei den Wehren Kalteneber und Heiligenstadt der Alarm schrillte, hieß es, es gebe einen Wohnungsbrand in Kalteneber. Vor Ort aber zeigte sich ein in Vollbrand stehender Wohnwagen. „Das Feuer hatte bereits auf einen angrenzenden Holzschuppen übergegriffen“, erzählt Johannes Lurch von der Feuerwehr Heiligenstadt.

Als die Heiligenstädter eintrafen, hatten ihre Kollegen aus Kalteneber das Feuer bereits unter Kontrolle. Sechs Kameraden löschten unter Atemschutz den Brand, die Heiligenstädter stellten die Wasserversorgung sicher. Um letzte Glutnester zu ersticken, ließ Einsatzleiter Udo Jahn die Brandreste mit Löschschaum bedecken. Um 6.31 Uhr hieß es: Feuer aus. 23 Leute waren im Einsatz. Der Schaden belaufe sich auf etwa 1500 Euro, schätzt die Polizei ein. Verletzte gab es nicht. Die Ursache ist noch unklar, Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung haben begonnen. Diesen Traktor bei Bleckenrode löschte die Feuerwehr am Freitagmorgen. Foto: Feuerwehr Um 7.35 Uhr musste die Feuerwehr Teistungen und Böseckendorf zu einem brennenden Traktor nach Bleckenrode. „Der Fahrer hatte schon Löschversuche mittels Feuerlöscher unternommen, hierbei erlitt er leichte Verbrennungen im Gesicht“, heißt es von der Feuerwehr, die den Brand im Schnellangriff löschte. Sie kontrollierte mit der Wärmebildkamera und versorgte den verletzen Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. 16 Kameraden waren im Einsatz.